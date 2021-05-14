Бывшие одноклассники 19-летнего Ильназа Галявиева, который 11 мая устроил кровавую бойню в гимназии № 175 в Казани, рассказали, что около пяти лет назад Ильназ предлагал им вместе расправиться с учителем жестоким образом - сжечь его.

Как сообщает телеграм-канал Life Shot, бывшие одноклассники Галявиева представили запись в школьном чате, которую в свое время сделал "казанский стрелок". Ему не понравилось то, как одна из учителей выступила на родительском собрании.

"Можно скинуться на коктейль Молотова", - предложил друзьям Галявиев.

Следом он описал, как в годы Великой Отечественной войны изготавливали эту зажигательную смесь. В ответ одноклассники тогда написали Ильназу, что у этого педагога есть дети.

Ранее директор гимназии №175 Амина Валеева рассказала журналистам, что Галявиев заканчивал школу в 2016 году. Она отметила, что вел себя молодой человек спокойно, претензий к нему не было. А потому директор школы уверена, что трагедия ни в коей мере не может быть спровоцирована самой школой.