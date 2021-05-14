Накануне сотрудникам МЧС России по Татарстану пришлось разыскивать в реке Лубянка в Кукморском районе молодого человека. В селе Лубяны 12 мая компания молодых людей отдыхала на природе у реки. В какой-то момент один из молодых людей пропал из поля зрения друзей.

Искать жителя Набережных Челнов 2003 года рождения начали тем же вечером, но обнаружить удалось только на следующий день. Накануне водолазы ЗПСО №4 в 2 метрах от берега на глубине 3 метров извлекли и передали сотрудникам правоохранительных органов тело челнинца.

По предварительной версии в самый разгар веселья молодой человек решил пойти и прогуляться по берегу, но в какой-то момент, вероятно, будучи нетрезвым, сорвался в воду. Было темно, рядом никого не оказалось, на помощь ему прийти было некому.

Обстоятельства трагедии сейчас выясняет следствие.