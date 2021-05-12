Ринат Нурхаматович, отец виновника трагического инцидента в гимназии №175 Ильназа Галявиева, ответил на вопросы представителей федеральной прессы.

Мужчину поразила информация о деяниях его сына. Как рассказал Ринат, по просьбе прокуратуры он отправился домой.

"Что же он наделал? Он же учился четвертый год в техникуме!", — заявил отец подростка.

Мужчина отметил, что не знал о том, что сын готовится к массовому убийству. Напомним, что в результате стрельбы в школе погибли 9 человек, из них семеро - дети. Более 30 человек пострадали.

Прокуратура проведет проверку по факту организации охраны в школах, а также законности выдачи разрешения на оружие стрелку. Как сообщалось ранее, эту информацию подтвердили в пресс-службе Генпрокуратуры. 12 мая в Татарстане объявлено днем траура.