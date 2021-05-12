В связи с трагедией в Казани лидер "Справедливой России" и депутат Госдумы Сергей Миронов предложил возвратить смертную казнь за убийство детей, передает ИА REGNUM.

"Смертную казнь за убийство детей необходимо возвращать в Уголовный кодекс РФ, это очевидно", — заявил Миронов.

Он уверен, что знание того, что за убийство грозит смертная казнь, может остановить многих потенциальных преступников.

В результате стрельбы в школе в Казани погибли девять человек, 31 пострадал. 12 мая в республике объявлено днем траура.