Настоящая боевая граната взорвалась в руках у жителя Спасск-Дальнего в Приморье. И несмотря на тяжелые травмы, каким-то чудом мужчина выжил, сообщает РЕН-ТВ.

Прибывшие по вызову сотрудники полиции обнаружили во дворе частного дома ранее судимого 39-летнего жителя. Они уговаривали его убрать гранату и пытались отвести подальше от окружающих. Уговоры не помогли, здравый смысл не восторжествовал. В итоге боеприпас взорвался.

Мужчина получил различные травмы, первую помощь на месте ему оказали сотрудники полиции. Затем его госпитализировали, он жив.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.