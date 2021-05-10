Сегодня утром на 27-м километре трассы Казань-Малмыж водитель легкового автомобиля Ravon выскочил на встречную полосу и на полной скорости влетел во внедорожник Land Rover. Машины от удара разбросало в разные стороны, у внедорожника вырвало переднее колесо, сообщает "Татар-Информ".

В результате столкновения один человек погиб, двое пострадали.

Мужчина скончался на месте сразу. Пассажирку в критически тяжёлом состоянии доставили в районную ЦРБ, ещё одного человека в состоянии средней степени тяжести — в ГКБ № 7.