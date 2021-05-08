В Казани пьяный водитель врезался в забор и дерево. Авария произошла 7 мая ночью на улице Чуйкова.

По данным Госавтоинспекции, 25-летний мужчина на "Ладе" ехал по Чуйкова со стороны Бондаренко в сторону Мусина; напротив дома №13 он не выбрал безопасный боковой интервал и скорость, в результате не справился с управлением. Машина снесла четыре секции забора и врезалась в дерево.

Водителя госпитализировали; помимо него в машине был 34-летний пассажир, он также получил травмы, после оказания помощи отпущен домой.

Напомним, 7 мая вечером в Татарстане серьезная авария унесла жизни четырех человек, среди них двое детей.