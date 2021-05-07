Сегодня вечером в 18.20 на автодороге Агрыз - Красный бор водитель автомобиля "Нисан Альмера" 1995 г.р., после завершения обгона не справился с управлением, зацепил боковой отбойник моста и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с иномаркой "Киа Рио". Ею управлял водитель 1990 года рождения.

Столкновение было таким сильным, что "Ниссан" отбросило на обочину с дороги, там авто загорелось.

Водитель "Ниссана" погиб на месте. Также погибли трое пассажиров "Киа Рио" - женщина и двое несовершеннолетних детей. Водитель - единственный выживший в этой аварии. Его с травмами госпитализировали.

Выясняются все обстоятельства ДТП.