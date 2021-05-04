Стало известно, что парад Победы 9 Мая в этом году проведут в традиционном формате, но с ограничениями из-за распространения коронавирусной инфекции. Подробности озвучили на брифинге в правительстве Республики Татарстан.

По словам начальника управления культуры исполкома Азата Абзалова, на пропускных пунктах планируется организовать санитайзеры, жителям также будут измерять температуру. Чиновник попросил относиться с пониманием к таким мерам и призвал надевать маски.

При этом загруженность залов на мероприятиях не будет превышать 70% из-за требования Роспотребнадзора, подчеркнула вице-премьер Республики Лейла Фазлеева.

Сам парад начнётся в 10 часов утра на площади Тысячелетия. Однако тем, кто захочет побыть гостем, придётся придти на полчаса раньше. Продлится мероприятие до 13 часов дня.