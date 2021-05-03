Нашумевшее видео с участницами марафона, которые разминаются перед мечетью Кул Шариф в Казани, не прошло мимо духовенства. Кадры разминки прокомментировал заместитель муфтия Татарстана Рафик Мухаметшин.

Ранее роликом возмутились горожане, которые отметили, что мечеть - не место, у которого нужно демонстрировать разминку ног и пятых точек, демонстративно оттопыривая последние. Следом за горожанами осудили спортсменок и представители духовенства:

«Я думаю, с их стороны это провокационные действия. Мы не поддерживаем такие деяния. Хотя они могут ссылаться на светское государство, что хотим, то и делаем, но для религиозного мусульманского сообщества такие формы неприемлемы», — подчеркнул Мухаметшин, слова которого приводит Газета. Ру.