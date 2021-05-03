Жители Казани взорвались от негодования, увидев в социальных сетях ролик, где под бойкую музыку девушки-участники марафона разминаются перед забегом. Бегуньи в лосинах приседают на фоне мечети Кул Шариф. Это стало причиной для жарких споров и обсуждений, сообщает TNV.

На видео видно, что снимался ролик постановочно, движения девушек синхронные, ни одна из них не поворачивается лицом, все внимание зрителя, по задумке авторов ролика, должно быть направлено на спортивные и накаченные пятые точки красавиц. Большинство казанцев отметили, что для такой разминки вовсе не обязательно было выбирать фоном Кул Шариф. Многие посчитали неприемлемым качать пятую точку на фоне мечети. Один из пользователей задался вопросом, почему барышни не стали приседать на фоне церкви в праздник Пасхи.

Одна из участниц забега, попавшая на видео ответила на гневные комментарии: «Мы не специально, это была разминка перед бегом. И все разминались так. Просто на нас почему-то все обратили внимание».

Скандалы, связанные с танцами, песнями или другими развлечениями на фоне Кул Шариф, происходят в Казани регулярно. Зимой объектом всеобщего гнева была блогер Зухра Закирова, которая станцевала на фоне мечети Кул Шариф с обнаженным животом.