В Новотроицке Оренбургской области бездомный пес набросился на шестилетнюю девочку, когда та была на прогулке и обезобразил ей лицо, сообщает ntsk.ru. Собака откусила девочке нижнюю губу, поранила нос.

Со слов матери пострадавшего ребенка, семья отмечала день рождения дочери. После праздника дети пошли на прогулку. Во дворе дома по улице Уметбаева бегала дворняга. Когда девочка попыталась ее погладить, бездомная собака набросилась и укусила ребенка в лицо.

Ребенка на "Скорой" доставили в больницу. Сейчас врачи пытаются "собрать" лицо ребенка из того, что осталось. Малышка не может самостоятельно есть и говорить. Врачи не исключают, что впереди у ребенка долгая череда дорогостоящих пластических операций.