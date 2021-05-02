Мэр Казани Ильсур Метшин трогательно поздравил православных казанцев с Пасхой. Его обращение появилось на официальном сайте мэрии татарстанской столицы:

"Уважаемые казанцы! От всей души поздравляю всех православных со Святой Пасхой! Этот особо почитаемый праздник на протяжении многих веков обращает к размышлениям о великодушии и самопожертвовании во имя высоких целей, наполняя глубиной жизнь каждого христианина и даря негасимый свет веры. Пасхальные традиции, передаваемые из поколения в поколение, заключают в себе мощную созидательную и объединяющую силу", - сказал мэр.

Также Метшин отметил, что в Казани вопросам духовного и исторического наследия уделяется самое пристальное внимание. А потому скоро православные смогут снова посещать воссозданный собор Казанской иконы Божией Матери, его откроют этим летом.

"В Светлое Христово Воскресение искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть этот радостный день принесет в каждую семью тепло и взаимопонимание!", - заключил мэр.