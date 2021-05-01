В ближайшие дни в Татарстане ожидается существенное потепление, сообщают синоптики.

Так, 3 мая ночью термометры покажут в ночное время +1..+6 градусов, днем - +16..+21. Ночью без существенных осадков, днем и утром местами также ожидаются осадки. 4 мая ночью и днем также ожидается дождливая погода, а температура поднимется до совсем летних значений. Ночью столбик термометра поднимется до +9..+14, днем - до +17..+22, а на востоке РТ - до 26 градусов выше ноля.

При этом, напомним, 2 мая в РТ обещают сильный ветер и грозу.