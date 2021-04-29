На официальном портале правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ появились сводные данные по числу совершенных россиянами убийств за первые три месяца 2021 года. И в этом печальном федеральном рейтинге на первое место по числу тяжких преступлений вышел Татарстан (74 убийства за три месяца).

Сразу за ним с небольшим отрывом стоят Красноярск и Московская область.

Чуть меньше убивают в Башкортостане, Кемеровской и Ленинградской областях

А вот в Калмыкии и Чукотском автономном округе было совершено всего три и, соответственно, два убийства за три месяца. Меньше всего убийств произошло в Севастополе - всего одно.