В Екатеринбурге строителя убило упавшим с высоты 30 этажа клепальником. Об этом сообщает портал E1.RU.

Трагедия произошла на стройплощадке. По предварительной информации, монтажники работали в люльке над фасадом здания. Один из рабочих выронил клепальник, пролетев 30 этажей, отскочив от стены, инструмент упал на голову рабочему. Мужчина был в каске, но его это не спасло.

Пострадавшего доставили в больницу, где сделали трепанацию черепа, но через несколько дней он скончался.

На данный момент рабочего, который уронил инструмент, опросила полиция, проводится проверка.