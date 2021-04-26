Российский президент Владимир Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы. Документ размещен на официальном портале правовой информации и фактически вступил в силу, поскольку срок действий указа - дата публикации.

Российское правительство в сотрудничестве с властями регионов обязаны обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий, которые так или иначе связаны с проведением сборов.

С 1 апреля в России стартовал весенний призыв. Войска пополнят 134 тысячи новобранцев. В году таких обязательных призывов два - весенний и осенний. Граждане же, которые пребывают в запасе, могут получать повестки на сборы примерно раз в три года. Максимальная продолжительность сборов для них — два месяца, при этом за все время резервист может провести на службе не более 12 месяцев.