В Кемерово суд выес приговор 36-летнему местному жителю. Он обвинялся в сексуальном насилии над семью девочками младше 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

Так, установлено, что с 2016 года по август 2018 года мужчина неоднократно насиловал падчериц и их подруг. Девочки боялись родителей, поэтому никому не рассказывали. О преступлениях стало известно случайно, когда одна из девочек общалась с мужчиной в соцсетях. После этого мужчину задержали. В ходе расследования было установлено, что первое преступление он совершил еще в 2011 году.

Всего по делу признаны потерпевшими семь девочек, разного возраста младше 16 лет. Психолого-психиатрическая экспертиза выявила у обвиняемого расстройства сексуальных предпочтений в форме педофилии. Суд назначил ему наказание в виде 24 лет лишения свободы.