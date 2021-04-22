В Турции из-за вспышки коронавируса ввели трехдневный локдаун. Это связано с ростом распространения коронавируса в стране. За сутки суточный прирост показал максимум зараженных 63 082 человека, в среду был максимум смертей – 346.

Поэтому с 19:00 22 апреля по 05:00 26 апреля на территории страны вводится ограничение выхода на улицу. Выходить можно только в магазин или аптеку с 10:00 до 17:00, посещать врачей, либо выгуливать собак.

Также на территории страны кафе и рестораны с 13 апреля до 12 мая будут работать на вынос.

Ранее из-за осложненной ситуации с коронавирусом Россия до 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией.

Тем временем в Татарстане за прошедшие сутки зарегистрировано 37 новых случаев заражения коронавирусом. На 21 апреля в регионе зарегистрировано 451 летальный случай.