Полицейские задержали мужчину, который сбежал после оглашения приговора в Кировском районном суде Казани. Его нашли в Юдино.

Сбежавшего осудили за кражу. Ранее он находился под домашним арестом, в суде ему изменили меру пресечения – отбывание наказания в исправительной колонии. Во время оглашения приговора конвоя не было и мужчина просто ушел из здания. Об этом пишет «БИЗНЕС Online»со ссылкой на источники.

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