21 апреля в Агрызском районе Татарстана обнаружили тела 35-летнего и 42-летнего жителей Ижевска с огнестрельными ранениями. Следователи региона возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц». Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

На данный момент установлено, что мужчины были в розыске по подозрению в причастности к убийству жительницы Ижевска. В ходе расследования появилась информация, что подозреваемые могут быть на территории деревни Мукшур, где жил отец одного из мужчин. Полицейские обнаружили заброшенный дом, где скрывались подозреваемые. После того как дом был заблокирован сотрудниками, один из мужчин застрелил другого и свел счеты с жизнью.

На данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.