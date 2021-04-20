Шестерых сотрудников международного аэропорта "Казань" обвинили в кражах вещей пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба Казанской транспортной полиции.

Линейные стражи порядка задержали с поличным 30-летнего работника воздушной гавани Татарстана, который пытался вынести с территории аэропорта пакет с украденными личными вещами пассажиров рейса Казань-Сочи.

Пока расследовали дело, выяснилось, что действовал работник не один. У него было пятеро сообщников среди коллег.

На протяжении года компания воровала вещи пассажиров из грузового отсека самолета. У них по местам жительства и на рабочих местах следователи нашли украденные из багажа детские пары обуви, ноутбук, смартфон, алкоголь и парфюмерию. Общая сумма ущерба еще подсчитывается, но предварительно оценивается в 100 тысяч рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража». Максимальное возможное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до пяти лет. И, конечно, все сотрудники лишились работы в аэропорту.