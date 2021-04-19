В Санкт-Петербурге полицейские задержали женщину, которая порезала ножом руку 9-летнему сыну. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

Установлено, что 18 апреля в полицию поступило сообщение, что в одной из квартир слышны крики. Прибыв на место, полицейские увидели 9-летнего мальчика с ножевым ранением. Оказалось, что между 48-летней женщиной и ее 28-летней дочерью произошел конфликт. Когда началась драка, мать убежала за помощью к соседям, а вернувшись, увидела в коридоре дочь с ножом и внука с резаной раной.

Девушка была задержана, ребенка передали медикам. На данный момент его жизни ничего не угрожает. Подозреваемая доставлена на медосвидетельствование, а после в отдел полиции.

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