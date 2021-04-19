На улице Баки Урманче в Казани из окна многоэтажки выпала женщина. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«Девушка упала с высоты. Информация уточняется», - написали в сети.
В комментариях предположили, что женщина мыла окна и не смогла удержаться.
«Скорее всего, окна мыла и выпала»
«Что творится, то людей давят, то прыгают, ужас какой-то, каждый день причем»
«Нет слов».
На месте работают оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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