На улице Баки Урманче в Казани из окна многоэтажки выпала женщина. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Девушка упала с высоты. Информация уточняется», - написали в сети.

В комментариях предположили, что женщина мыла окна и не смогла удержаться.

«Скорее всего, окна мыла и выпала»

«Что творится, то людей давят, то прыгают, ужас какой-то, каждый день причем»

«Нет слов».

На месте работают оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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