Несколько дней назад в сети появилась информация, что в Казани кондуктор автобуса высадила девочку, у которой не было денег на проезд. Об этом рассказала бабушка девочки. В Ассоциации АТП Татарстана провели проверку.

В итоге был установлен автобус, кондуктор и сняла флеш-карта с камер видеонаблюдения. Для опознания девочке показали фотографии кондукторов, но она не смогла ее узнать, так как сотрудница была в маске. На кадрах с камеры наблюдения видно, что девочка вошла в автобус, к ней подошла кондуктор и дальше ушла обилечивать пассажиров, после чего девочка вышла из автобуса.

«Я ее не высаживала, а просто сказала: сообщи родителям, пусть деньги тебе на карту положат, пошла дальше работать», - рассказала кондуктор.

По словам председателя Ассоциации АТП республики, если бы кондуктор попыталась выгнать девочку из салона автобуса, то у пассажиров была хоть какая-нибудь реакция, но этого не было.