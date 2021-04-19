В Казани принято решение о продлении бесплатной работы парковок по выходным. Об этом сообщили на утреннем совещании 19 апреля. Вместе с тем летние веранды будут открываться без торгов.

Льготы на муниципальную парковку действуют во время пандемии в качестве поддержки малого и среднего бизнеса. С 20 апреля 2020 года платить за парковку нужно только с 07:00 до 18:00 в будни, а в выходные парковка бесплатна. Эту меру уже не раз продлевали, в этот раз – до 1 июля.

В этом году сохранится мера поддержки и для предпринимателей. Летние веранды у заведений общественного питания разрешили открывать бесплатно. На данный момент поступило 47 заявлений от предпринимателей об открытии веранд.

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