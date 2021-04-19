Татарстан оказался на 23 строчке рейтинга из 25 регионов России с самым высоким уровнем жизни за 2020 год. Об этом пишут «Известия».

Так, в тройку лидеров вошли Москва, Тюменская и Ленинградская области. Показателями оценки стали девять критериев — среднемесячная зарплата и стоимость потребительской корзины, а также индекс промышленного производства и соотношение задолженности перед федеральным центром с доходами регионального бюджета и т.д.

Еще в десятку вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Московская область, Санкт-Петербург, Магаданская, Иркутская, Калужская области и Ханты-Мансийский автономный округ.

Во второй десятке оказались Красноярский край, Чукотка, Мурманская, Владимирская, Тульская, Челябинская, Воронежская области, Камчатский и Хабаровский края, а также Свердловская область. И замыкают рейтинг Белгородская области, Башкортостан, Татарстан, Сахалинская и Рязанская области.