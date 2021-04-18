Дмитрий Самаренкин, председатель совета директоров "Казанского жирового комбината", по итогам 2020 года задекларировал самый большой доход среди депутатов Госсовета Татарстана.

В документах, размещенных на сайте парламента, указаны 119 миллионов рублей у самого Самаренкова и 433 тысячи у его супруги. При этом супруга числится владелицей участка площадью 3,7 тысяч "квадратов", коттеджа в 587,9 квадратных метров и двух квартир площадью 57,9 и 42,5 "квадратов". Сам Самаренкин является собственником квартиры в 252 квадратных метров, она же находится в пользовании у его супруги, и стояночного места.

Напомним, ранее сообщалось, какой доход задекларировал за 2020 год председатель Госсовета Фарид Мухаметшин.

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