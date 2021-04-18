Прокуратура Москвы требует признать организации "Фонд борьбы с коррупцией", Штаб Навального и "Фонд защиты прав граждан" экстремистскими. На данный момент они уже признаны иностранными агентами.

На сайте надзорного органа указано, что проверка деятельности проведена прокуратурой Москвы по поручению Генпрокуратуры РФ.

"Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции",- такой вердикт вынесло ведомство.

В итоге по результатам проверки административный иск направлен в суд для внесения указанных организаций в список экстремистских. Добавим, что если организации туда внесут, то любое сотрудничество со Штабами может стать причиной для возбуждения в отношении гражданина уголовного дела.

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