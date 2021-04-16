Жительница Казани на внедорожнике устроила тройное ДТП в Кировском районе. О происшествии рассказали в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

15 апреля около 9 утра на перекрестке улиц Большая Крыловка и Вахитова 35-летняя водитель "Лэнд Ровера", по предварительным данным, не выбрала безопасную дистанцию и врезалась в автомобиль "Хендэ". "Корейца" от удара отбросило на соседний автомобиль "Киа".

Согласно сообщению ГИБДД, пострадал в аварии водитель "Хендэ", о характере полученных травм не сообщается.

Напомним, накануне в Казани произошло резонансное ДТП: "Газель" при движении задним ходом сбила студента, это попало на видео. Молодой человек скончался под колесами автомобиля.

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