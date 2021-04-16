Водители "Мазерати" в Казани остановился на дороге, чтобы снять ролик для социальных сетей. Его действия привели к тому, что оказалось перекрытым движение на Кремлевской дамбе. Кадры попали в Сеть и вызвали живой интерес у стражей порядка.

По данному было возбуждено дело об административном правонарушении и проведено административное расследование. В ходе изучения видеоматериала и проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен государственный регистрационный знак автомобиля и личность водителя.

23-летний водитель "Мазерати" пояснил, что решил снять видеоролик для своей страницы в одной из соцсетей. Местом съемки был выбрана Кремлевская дамба. Молодой человек поставил авто на мосту, вышел из автомобиля и приступил к видеосъемке.

Свою вину в нарушении ПДД РФ признал полностью. В отношении автолюбителя составлены административные протоколы на общую сумму 12 800 рублей: крутым автомобилем казанец управлял без полиса ОСАГО, остановился не там, где надо, стоял на проезжей части, создал помеху движению других автомобилей, создал угрозу безопасности.

Кроме этого, сотрудниками ГИБДД была проведена профилактическая беседа с водителем о недопущении впредь нарушений Правил дорожного движения.