В соцсетях появилось видео с камер наблюдение, на кадрах которого «Газель» сбила студента около медколледжа. Ролик опубликовал портал «Татарстан-24».

Видно, что молодой человек стоял спиной на тротуаре, по которому задним ходом ехала «Газель». Водитель не заметил студента и наехал на него, он протащил его некоторое расстояние, только потом остановился. Молодой человек скончался на месте.

В комментариях самые разные мнения по поводу произошедшего.

«Студент сам конечно виноват сильно. Стоял на проезжей части, пялился в телефон, еще небось и в наушниках + совпало, что у газели слепая зона»

«Давно тротуар за забором проезжая часть»

«Попал в слепую зону, а водитель не должен задом сдавать - водитель виновен 100%, но человека уже не вернешь»

«Ужас. Человек прошёл, оглянулся и даже не остановился помочь».

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