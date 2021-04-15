В Ярославле суд вынес приговор 43-летнему мужчине, который на протяжении шести лет развращал малолетнюю дочь. Об этом сообщает портал progorod76.ru.

Так, установлено, что с 2010 по 2015 год мужчина совершал в отношении дочери (на тот момент было шесть лет) действия сексуального характера. Отец склонял девочку к сексуальным извращениям. Малышка не говорила никому о происходящем, ведь взрослых надо слушаться.

Комплексно-психиатрическая экспертиза выявила органическое расстройство личности, в том числе отклонения, связанные с сексуальным поведением. В результате суд назначил мужчине наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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