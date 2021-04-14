В Москве задержали мужчину, который застрелил в фитнес-центре криминального авторитета Али Гейдарова. На данный момент он признал свою вину.

Как пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники, задержанный Матлаб Султанов в ходе допроса признался в убийстве Гейдарова. Также он сообщил, что не получал за это деньги. Причиной убийства он назвал личный конфликт.

Убийство произошло 12 апреля, с места преступления Султанов скрылся, ориентировку на него составили по камерам видеонаблюдения.

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