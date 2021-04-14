Известный в Казани блогер под псевдонимом Klod Mande совмещает фотографии разных известных личностей. На этот раз он опубликовал фото Габдуллы Тукая и артиста Тимати.
«Где-то в параллельной вселенной Тиматулла», - пошутил автор поста.
Однако казанцы не оценили творчество и сильно возмутились.
«Имейте уважение к татарскому поэту. Не сравнивайте великого Тукая с этим "певцом"»
«Ну это уже съезд с кукухи...приколы приколами, но осквернять таким образом память татарского поэта которому памятник установили»
«Блэк Татар Мафия»
«Я хоть и русская, но может не будем унижать память Габдуллы Тукая?»
«Мне кажется такие коллажи и сравнения немножко неуместны. Где Тукай и где певец Юнусов»
«Все плохо с юмором? Тукай не идол для поклонения, здесь нет ничего оскорбительного».
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