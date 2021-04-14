Известный в Казани блогер под псевдонимом Klod Mande совмещает фотографии разных известных личностей. На этот раз он опубликовал фото Габдуллы Тукая и артиста Тимати.

«Где-то в параллельной вселенной Тиматулла», - пошутил автор поста.

Однако казанцы не оценили творчество и сильно возмутились.

«Имейте уважение к татарскому поэту. Не сравнивайте великого Тукая с этим "певцом"»

«Ну это уже съезд с кукухи...приколы приколами, но осквернять таким образом память татарского поэта которому памятник установили»

«Блэк Татар Мафия»

«Я хоть и русская, но может не будем унижать память Габдуллы Тукая?»

«Мне кажется такие коллажи и сравнения немножко неуместны. Где Тукай и где певец Юнусов»

«Все плохо с юмором? Тукай не идол для поклонения, здесь нет ничего оскорбительного».

К другим новостям:

- На три месяца в Казани ограничат движение на улицах Краснококшайская и Шоссейная.