Компания "Татэнерго" выставила на продажу 12 котельных. Тепловые пункты и землю, на которой они стоят, продают буквально за бесценок. За все 12 зданий просят 57 миллионов 880 тысяч рублей.

Недавно городские власти Казани обратили внимание Рустама Минниханова и руководство "Татэнерго" на критическую нехватку места для строительства детсадов в республиканской столице. Обращались и по поводу передачи котельных на баланс города. Из заброшенных тепловых пунктов, говорилось, можно сделать детские сады и центры творчества. Не исключено, что именно так и поступят.