В Минздраве Республики Татарстан ответили на сообщения СМИ о мертвом мужчине, лежавшем на пороге поликлиники в Казани. В ведомстве пояснили, что 62-летний пациент почувствовал себя плохо у поликлиники на Столярова. Прохожие вызвали ему "Скорую".

«Незамедлительно были начаты реанимационные мероприятия, вызвали бригаду скорой помощи. К сожалению, усилия медиков не увенчались успехом. Смерть наступила в результате серьезных осложнений на фоне онкологического заболевания», — рассказали «Реальному времени» в Минздраве.