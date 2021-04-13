В Казани очевидцы сняли на видео, как на крыльце поликлиники в Кировском районе лежал труп. При этом человек лежал очень долго, и никто не реагировал на него, по мнению очевидцев.

«Уже больше часа лежит мужчина, возможно труп, возле поликлиники на Столярова 30», - подписали видео.

В комментариях набросились на автора ролика, их возмутило, что он снимал видео, вместо того, чтобы помочь или вызвать службы.

«Автор, получается, час наблюдала, как он лежит? А подойти и поинтересоваться ума, видимо, не хватило»

«У них под дверью лежит, что-то никто не вышел и не посмотрел пьяный или может инсульт»

«Картина ужасающая»

«Если умер то ждут дознавателя, поэтому и труп запрещено трогать»

«И автор вместо того, чтобы помочь, оказать первую помощь! Стоит и снимает! Ждёт когда кто-то другой подойдёт!»

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