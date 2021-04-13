Российский психолог Дмитрий Синарев рассказал, какие привычки россиян мешают им как стать богатыми, так и просто улучшить свое финансовое состояние. Перейти из состояние бедного человека в состояние богатого и обеспеченного невозможно одним скачком, минуя состояние достатка, заявил Синарев агентству "Прайм". Он подчеркнул, что это состояние - не количество денег.

Часто, по его словам, люди с хорошим достатком ощущают себя неудовлетворенными. Опасна привычка все время сравнивать себя с другими: у соседа лучше машина, у коллеги лучше квартира, у друга жена красивее... Такие люди, вне зависимости от доходов, будут "бедняками" по жизни. Им никогда не хватает денег.

Секрет, по словам Синарева, прост: уметь ценить то, что есть уже сейчас. Если ты радуешься тому, что есть на данном этапе, ты имеешь все шансы стать богатым.

Еще одна вредная привычка россиян, считает специалист, заключается в "диванной зависти". Такие люди могут зарабатывать много, но постоянно они твердят о своей нереализованности, большом, но невостребованном потенциале. Росту они предпочитают просмотр телевизора и "зависание" в социальных сетях.