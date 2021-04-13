На территории ТЭЦ "Азино" в Казани рабочий-монтажник сорвался с топливного резервуара, упал и погиб. Информацию подтвердил старший помощник СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Трагедия случилась в прошлую пятницу, сегодня стало известны детали. Предварительно следователи выяснили, что 47-летний мужчина проводил работы на высоте на резервуаре для дизельного топлива. Несчастный случай, вероятно, произошел из-за того, что страховочный трос не выдержал веса рабочего и оборвался. Также рассматривается версия неисправности карабина страховочного троса.

Мужчина на момент прибытия врачей был жив, его госпитализировали, но спасти не смогли - он умер в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ.