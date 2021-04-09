В Саратовской области обнаружили тело 78-летней женщины, которая пропала в январе. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

По данным следствия, 8 апреля участковый при проведении поисковых мероприятий обнаружил женщину. По имеющейся информации она ушла из дома 2 января и не вернулась. Родственники обратились в полицию.

На данный момент устанавливаются обстоятельства гибели женщины, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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