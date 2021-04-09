По прогнозам Гидрометцентра Татарстана приближающиеся выходные будут достаточно теплыми и дождливыми. В воскресенье дневная температура достигнет +16 градусов.

Так, в субботу, 10 апреля ожидаются осадки в виде дождя, ночью местами с мокрым снегом. Температура днем до +15 градусов, ночью -1…+4 градуса. На дорогах возможна гололедица.

В воскресенье, 11 апреля прогнозируются дожди, днем +7…+12 градусов, на востоке до +16 градусов, ночью 0…+5 градусов.

По предварительному прогнозу в начале следующей недели установится малооблачная погода, днем ожидается повышение температуры до +14…+19 градусов.

К другим новостям:

- С 10 апреля возобновят работу смотровой площадки Центра семьи «Казан». Пока она будет работать в тестовом режиме.