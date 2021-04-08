В Казани на полтора месяца ограничат движение по автодороге на улице Сибгата Хакима. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Так, с 10 апреля по 31 мая движения на участке возле дома №2 по улице Меридианная не будет. Ограничения связаны с установкой умной опоры на пересечении с улицей Меридианная.

Водителей просят планировать маршрут заранее.

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