Нетрезвый и агрессивный 29-летний житель Казани, будучи пассажиром в "Мерседесе", устроил дебош и ударил сотрудника ГИБДД по лицу. Все произошло сегодня рано утром в Казани, о чем сообщает пресс-служба Управления МВД РФ по Казани.

Сотрудники ГИБДД остановили немецкую иномарку, в которой, несмотря на ранний час, было целых пять человек. Начали проверять у водителя документы, и это по каким-то причинам не понравилось одному из четверых пассажиров "Мерседеса". Он начал оскорблять полицейский, после чего от слов перешел к делу и съездил одному из гаишников по лицу.

Дебошира задержали и доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».