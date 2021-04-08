8 апреля ночью поступило сообщение о пожаре в Спасском районе в деревне Кожаевка, горел бревенчатый дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Горение заметили поздно, к прибытию пожарных дом полыхал открытым пламенем. Через 50 минут огнеборцы ликвидировали открытое горение. В 04:13 при разборе строительных конструкций обнаружено тело 75-летнего мужчины. Через час было обнаружено тело 73-летней женщины.

На данный момент устанавливается причина пожара.

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