В Ростовской области на хуторе Родники местный житель так и не попал в больницу - автомобиль "Скорой помощи" застрял в грязи на дороге. А пока водитель буксовал и пытался выбраться, пациент в машине скончался.

Врачи приехали на хутор к мужчине, у которого поднялось артериальное давление. Было принято решение срочно доставить человека в стационар - только там он мог получить необходимое лечение.

Однако при попытке выехать из деревни машина скорой помощи застряла в грязи, потому что других дорог в районе нет. Пока врачи ждали трактор, который вытащил машину, пациент скончался.