Следователи Волгоградской области разбираются в странно смерти 13-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Со слов матери ребенка, он вернулся с тренировки и пошел в ванную, чтобы принять душ. Через 20 минут мальчик не вышел из ванной, тогда она забеспокоилась. Открыв дверь, она обнаружила сына без сознания.

На данный момент устанавливаются причины смерти мальчика, выясняются обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Также известно, что семья характеризуется положительно.

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