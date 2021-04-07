Волонтер Юлия Хакимова на странице в «Инстаграм» рассказала шокирующую историю про пенсионера из Казани. Его нашли в квартире в истощенном состоянии.

«Дедушка просто потерял паспорт и с тех пор не получал пенсию. Со слов соседей, за это время он сильно похудел. Кто-то из соседей вроде его подкармливал, но видимо не всегда. Дедушка пытается передвигаться, но ему это уже почти не удаётся. На дворе 21 век и мы живём не в глухом лесу, мы живём среди людей. Как такое могло быть, почему никто не обратился ни в социальные службы», - написала волонтер.

Также она призвала обращать внимание на тех, кто живет рядом. Если среди них есть попавшие в беду, то нужно сообщить по телефонам +79872963373 и 5234656. Либо в центры социального обслуживания населения своего города проживания.

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