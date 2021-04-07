В Казани разыскивают 43-летнюю Мухмудову Юлию Владимировну. 11 марта она ушла из дома в поселке Дербышки и не вернулась. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт».

Приметы: 164 см, нормального телосложения, волосы черные с проседью, глаза карие.

Была одета в белую куртку, синие брюки, красно-коричневые ботинки, черную шапку.

Где бы вы ни были в данный момент времени, посмотрите вокруг себя: на улице, на остановке, во дворе, у дома, в своем подъезде, магазине, кафе. И если вы видите женщину - срочно звоните на горячую линию 88007005452 или 112!

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