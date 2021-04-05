В Пушкине правоохранители задержали мужчину и женщину по подозрению в изнасиловании помощника воспитателя. Возбуждено уголовное дело.

Девушка обратилась в полицию поздно ночью, она рассказала, что неизвестные ей Алексей и Евгения надругались над ней в квартире. По «горячим» следам подозреваемые были задержаны. Об этом пишет ФАН.

На данный момент находятся в изоляторе временного содержания. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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